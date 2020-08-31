ВИДЕО ⟩ В Тайване воздушный змей унес маленькую девочку в небо: она летала более 30 секунд

В Тайване на фестивале воздушных змеев произошел несчастный случай, за которым с ужасом пришлось наблюдать собравшимся: трехлетняя девочка за путалась в одном из змеев, и он поднял ее в воздух. К счастью, она отделалась лишь испугом, пишет RUS TVNET со ссылкой на The Guardian.