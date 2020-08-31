ВИДЕО ⟩ «Это лучший вариант»: солист Little Big и его супруга объявили о разводе

Солист петербургской группы Little Big Илья Прусикин, более известный публике как «Ильич», и его супруга Ирина Смелая, она же рэп-исполнительница Tatarka, объявили о разводе. По словам знаменитостей, причиной разлада в семье стали так называемые «отношения на расстоянии», которые пара переживала из-за достаточного плотного гастрольного графика лидера коллектива.

«Мы хотели бы, чтобы вы узнали это от нас, не из какой-нибудь желтой прессы. Мы, к сожалению, разводимся», — сказал музыкант.

Илья Прусикин и Ирина Смелая в видеообращении к подписчикам отметили, что их решение было довольно взвешенным. Музыканты решили подать на развод еще в конце 2019 года — сразу после масштабного гастрольного тура Little Big.

Супруги отметили, что, несмотря на огромное количество взаимных претензий, развод станет цивилизованным. «Ильич» и Tatarka сохранят дружеские отношения и будут продолжать общаться. Пара сделала вывод, что расторжение брака станет для них и общего ребенка лучшим вариантом.