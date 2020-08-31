Восьмого августа в области Сауэ, что находится под Таллинном, торжественно открыли Народную обсерваторию Эстонии, строительством которой более трех лет занимался астроном-любитель Владимир Гоман. Сегодня обсерватория, переделанная из бывшей водонапорной башни, уже вовсю проводит экскурсии, предоставляя людям уникальную возможность не только понаблюдать за звездами, но и потрогать самый настоящий осколок метеорита! Билеты на экскурсию можно приобрести на платформе Fienta.