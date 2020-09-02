ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Речные прогулки на корабле Tütarsaare Aino — новый туристический магнит Нарвы!

Ильмар выглядит как самый настоящий капитан судна: красивейшая бородка, тельняшки, загорелый вид. История его жизни даже более интересна, чем вам могло бы показаться.

На вопрос о том, как он стал капитаном, Ильмар отвечает: «У меня есть в семье очень интересные люди из разных сфер деятельности. В из числе — реальный инженер, который строил корабли. Это самый важный момент, который помог мне пойти по этому пути».