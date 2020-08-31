СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ ⟩ Видео: задремавшей россиянке в рот заползла змея, которую достали медики

Неприятным инцидентом обернулся для женщины из села Леваши в Дагестане дневной сон. Уставшая дама присела под деревом и вскоре уснула. В это время проползающая мимо змея заинтересовалась спящей и подкралась поближе. Рептилия залезла женщине в рот, а доставали ее уже медики. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлена финальная часть операции.