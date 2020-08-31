Пн, 31.08.2020
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СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ ⟩ Видео: задремавшей россиянке в рот заползла змея, которую достали медики

Медик достает змею, заползшую в рот женщине

ФОТО: скриншот с youtube.com

Извлекать рептилию длиной более метра пришлось медикам.

Неприятным инцидентом обернулся для женщины из села Леваши в Дагестане дневной сон. Уставшая дама присела под деревом и вскоре уснула. В это время проползающая мимо змея заинтересовалась спящей и подкралась поближе. Рептилия залезла женщине в рот, а доставали ее уже медики. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлена финальная часть операции.

На кадрах видно, что пострадавшая находится под наркозом. Медики с помощью специального шланга схватили змею и извлекли ее изо рта женщины. Длина рептилии превысила один метр. Во время операции достававшая змею сотрудница больницы была явно испугана.

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