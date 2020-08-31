ФОТО ⟩ «Жесть, как же он постарел!»: вид 78-летнего Маслякова шокировал публику

Певица Полина Гагарина поделилась снимком с Александром Масляковым. Многие поклонники звезды отметили, что ведущему КВН уже не скрыть свой преклонный возраст, передают Dni.ru.
Артистка опубликовала совместный кадр в своем Instagram-аккаунте. Полина Гагарина рассказала, что переехала из кресла наставницы шоу «Голос» в кресло жюри КВН. Певица приняла участие в съемках программы, права на которую Александр Масляков недавно подтвердил в суде.
Звезда призналась, что давно мечтала побывать в числе тех, кто оценивает шутки юмористов. Для нее приглашение от Александра Маслякова стало большой честью. Также Полина Гагарина напомнила, что скоро грядет двойной юбилей – шоу и его ведущего. КВНу исполнится 60 лет, а его основателю 80.
Поклонников знаменитости потряс вид телеведущего. «Жесть, как же он постарел!», «Дедушка и внучка», «Масляков уже такой старенький – давно не видела его», «Его надо добавить к Ленину», – высказались россияне. Но нашлись и те, кто посчитал, что александр Масляков выглядит стильно и старается не отставать от моды. Они отдали должное его разноцветной рубашке.
Напомним, прошлым летом Александр Масляков угодил в скандал. Тогда СМИ и пользователи Сети активно обсуждали дорогую покупку ведущего КВН. Он стал обладателем роскошного особняка в Подмосковье стоимостью около 400 миллионов рублей.
Отметим, Александр Масляков является бессменным ведущим КВН. Многие знают эту программу как одно из популярнейших юмористических шоу в России. Как писали «Дни.ру», основанный 8 ноября 1961 года, проект дал возможность самореализации многим известным ныне комикам: Ольге Картунковой из команды «Пятигорск», Азамату Мусагалиеву из «Сборной Камызякоского края», выходцам команды «Утомленные солнцем» и многим другим.
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Переехала на время из кресла Голоса в кресло жюрю КВН! Давно мечтала оказаться здесь и не зря - было здорово все - компания, зал, команды, игра. Светлогорск , спасибо за тёплый приём! Подумать только, в следующем году у фестиваля двойной юбилей - КВН исполнится 60, а его основателю и бессменному ведущему Александру Васильевичу Маслякову 80 лет! Спасибо за приглашение, для меня большая честь быть вашим гостем. Возможно, я не эксперт в юморе, но смеялась от души! #полинагагарина #мыначинаемКВН