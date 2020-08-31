Пн, 31.08.2020
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НЕУВЯЗОЧКА ВЫШЛА ⟩ Путешествующая по Европе Лиза Линд сделала фото с возлюбленным, но такого никто не ожидал

Liza Lind.

ФОТО: Instagram

Самая сексапильная блондинка Эстонии и блогер Лиза Линд уже несколько недель путешествует по Европе в компании своего возлюбленного Стефана Ярва. Последний снимок, который красотка опубликовала в социальной сети неожиданно для нее нуждался в цензуре.

Лиза Линд наслаждается последними деньками лета в Албании. В Instagram stories она опубликовала снимок, который пришлось немного отредактировать, потому что он получился не таким, как ожидалось.

Путешественники наткнулись на красивейший водоем, в котором решили сфотографироваться. Стефан взял Лизу на руки и из-за этого ее купальник оголил чуть больше, чем нужно.

Об этой части кадра я не подумала,

- пошутила Линд.

Смотри фото!

Лиза Линд и Стефан Ярв в Албании.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

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