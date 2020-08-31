НЕУВЯЗОЧКА ВЫШЛА ⟩ Путешествующая по Европе Лиза Линд сделала фото с возлюбленным, но такого никто не ожидал

Самая сексапильная блондинка Эстонии и блогер Лиза Линд уже несколько недель путешествует по Европе в компании своего возлюбленного Стефана Ярва. Последний снимок, который красотка опубликовала в социальной сети неожиданно для нее нуждался в цензуре.
Лиза Линд наслаждается последними деньками лета в Албании. В Instagram stories она опубликовала снимок, который пришлось немного отредактировать, потому что он получился не таким, как ожидалось.
Путешественники наткнулись на красивейший водоем, в котором решили сфотографироваться. Стефан взял Лизу на руки и из-за этого ее купальник оголил чуть больше, чем нужно.
Об этой части кадра я не подумала,
- пошутила Линд.
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