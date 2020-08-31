Принц Гарри заявил о своем желании вернуться в Лондон

Самостоятельная жизнь принца Гарри и Меган Маркл, переехавших жить в США, пока что складывается не лучшим образом: они до сих пор никак не могут найти работу, а принц явно скучает на родине. Недавно он официально заявил, что уже прилетел бы в Лондон, если бы не пандемия, пишет Экспресс газета.