Принц Гарри заявил о своем желании вернуться в Лондон

Самостоятельная жизнь принца Гарри и Меган Маркл, переехавших жить в США, пока что складывается не лучшим образом: они до сих пор никак не могут найти работу, а принц явно скучает на родине. Недавно он официально заявил, что уже прилетел бы в Лондон, если бы не пандемия, пишет Экспресс газета.
В следующем году у нас будет целый Чемпионат мира по регби. И я определенно планирую вернуться. Я бы уже вернулся, если бы не Covid-19,
— отметил Гарри во время общения по видео с персоналом и волонтерами Лиги по регби по случаю 125-летия этого вида спорта.
Будет ли это краткосрочная поездка или принц намерен остаться в Лондоне на более длительный срок, Гарри не сообщил.
Принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем желании начать самостоятельную жизнь в январе этого года. Весной они официально отреклись от королевских обязанностей и лишились почти всех своих титулов. Супруги переехали жить сначала в Канаду, а позже и в США.
Недавно они приобрели роскошный особняк в Санта-Барбаре стоимостью 15 миллионов долларов.