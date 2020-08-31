Пн, 31.08.2020
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Принц Гарри заявил о своем желании вернуться в Лондон

Принц Гарри

ФОТО: BEN STANSALL/AFP

Самостоятельная жизнь принца Гарри и Меган Маркл, переехавших жить в США, пока что складывается не лучшим образом: они до сих пор никак не могут найти работу, а принц явно скучает на родине. Недавно он официально заявил, что уже прилетел бы в Лондон, если бы не пандемия, пишет Экспресс газета.

В следующем году у нас будет целый Чемпионат мира по регби. И я определенно планирую вернуться. Я бы уже вернулся, если бы не Covid-19,

— отметил Гарри во время общения по видео с персоналом и волонтерами Лиги по регби по случаю 125-летия этого вида спорта.

Будет ли это краткосрочная поездка или принц намерен остаться в Лондоне на более длительный срок, Гарри не сообщил.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем желании начать самостоятельную жизнь в январе этого года. Весной они официально отреклись от королевских обязанностей и лишились почти всех своих титулов. Супруги переехали жить сначала в Канаду, а позже и в США.

Недавно они приобрели роскошный особняк в Санта-Барбаре стоимостью 15 миллионов долларов.

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