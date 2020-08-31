«ЗОЛОТОДОБЫТЧИЦЫ» В БИКИНИ ⟩ Самые обворожительные красотки Эстонии залезли в бочку и наслаждаются жизнью

Блогер Анита Сибул и звезда реалити-шоу Мэрилин Нау показали подписчикам интригующий снимок, пишет Elu24.
Девшки не так давно организовали фирму с говорящим названием «Золотодобытчики», цель которой - обучение работе с сосцсетями, то есть SMM. Всех наповал убила цена курсов от двух сексуальных подружек - стоимость обучения начинается с 2000 евро. Чему и какой работе в соцсетях будут обучать за такую цену - остается загадкой. И на «золотобоытчиц» обрушился шквал критики и насмешек.
Предприимчивые инстадивы решили отдохнуть от нападок общественности и отправились релаксировать на лоно природы. Анита и Мэрилин пошли в баню, да не в простую, а в бочковую. «Старая добрая баня-бочка. Кто знает, как такой вид сауны появился?» - спрашивают подружки. Добавим, что шампанское они не забыли.