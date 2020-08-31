Гороскоп на 31 августа: как знаки Зодиака проведут последний день лета

Овен

В конце лета вам предстоит нелегкая задача планирования работы на ближайшее время и наведение порядка в делах.

Телец

Будьте готовы к успеху у противоположного пола. Не упустите шанс блеснуть своими талантами в обществе.

Близнецы

Этот день подходит для подготовки к переменам. К примеру, задумайтесь о своих недостатках и начните работать над их исправлением.

Рак

Отсутствие финансов – явление временное, так что пусть оно вас не пугает. Не отказывайтесь от заманчивых предложений.

Лев

На вас попытаются сгрузить чуть ли не всю работу. Так что от вашей доброты будет зависеть, возьметесь ли вы за нее.

Дева

Ваш внешний вид повлияет на ваш успех, а потому постарайтесь выглядеть на все сто и будьте готовы к приключениям.

Весы

Этот день подходит для реализации задуманного в семье. Будьте осторожны с техникой и поберегите руки.

Скорпион

Звезды советуют в этот день приступить к освоению новых знаний, которые смогут пригодиться вам в будущем.

Стрелец

Будет интересное общение и известия, но не принимайте все на веру, потому что людям свойственно ошибаться.

Козерог

Избегайте контактов с пессимистически настроенными людьми, иначе их унылое настроение перейдет и на вас.

Водолей

Разговор с незнакомцем подарит вам свежие идеи и положительные эмоции. Вам полезно побыть на диете, советует «Сегодня».

Рыбы