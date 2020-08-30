ГАЛЕРЕЯ LIMON.EE ⟩ Невероятно красивым шоу и концертом у пруда Паэ завершились Дни Ласнамяэ

«В воскресенье подошла к концу наполненная событиями праздничная неделя, посвященная 27-му дню рождения района. В течение девяти дней жители и гости Ласнамяэ смогли полюбоваться поющими фонтанами, принять участие в экскурсии по историческим местам района, послушать концерт или попробовать свои силы в оформлении зеленого моста. За это время мы еще раз убедились, насколько многогранен самый густонаселенный район столицы», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

На один вечер полуостров озера Паэ впервые превратился в летнюю сцену. Зрители смогли расположиться вдоль берега, откуда можно было наблюдать за музыкальным представлением. Программа началась в 19:30 известными песнями ансамбля Jäääär и музыканта Станислава Булганина. После заката солнца в парке зажглись цветные костры и зрители восхитились концертом на уютной пикник-площадке под чарующее мерцание живого огня.

В 21:00 на сцене появились главные исполнители вечера – блестящая оперная певица и участница песенного конкурса «Евровидение-2018» Элина Нечаева и тенор Андрей Богач, чьи золотые голоса в сопровождении струнного квартета предложили зрителям красочное музыкальное представление, наполненное знаменитыми оперными хитами и известными песнями о любви.