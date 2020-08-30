ЛЮДИ НЕГОДУЮТ ⟩ Россиянам хотят запретить владеть автобусами

Речь идет об автобусах, использующиеся для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает пять тонн. В России считают, что простым автомобилистам такие машины не нужны, даже если у них много детей, пишет Дром.

По данным страховых компаний, автобусные перевозки занимают печальную третью строчку рейтинга по количеству жертв в России. На первом месте — вертолетные перевозки, на втором — речной транспорт.