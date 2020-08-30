ЛЮДИ НЕГОДУЮТ ⟩ Россиянам хотят запретить владеть автобусами

Госавтоинспекция хочет запретить россиянам регистрировать на себя автобусы. Ведомство рекомендует принять поправки в законодательство, согласно которым владельцами автобусов могут быть только юридические лица.
Речь идет об автобусах, использующиеся для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает пять тонн. В России считают, что простым автомобилистам такие машины не нужны, даже если у них много детей, пишет Дром.
По данным страховых компаний, автобусные перевозки занимают печальную третью строчку рейтинга по количеству жертв в России. На первом месте — вертолетные перевозки, на втором — речной транспорт.
Как заявили в экспертном центре «Движение без опасности», более пятидесяти процентов автобусов находятся в собственности у физических лиц. Это до недавнего времени позволяло избегать массы проблем с соблюдением требований по пассажирским перевозкам. Но более сорока процентов ДТП приходится именно на водителей автобусов, которые принадлежат физлицам.