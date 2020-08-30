ФОТО ⟩ Лобода в бикини спросила у фанатов, пошли ли ей летние тренировки на пользу

«Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму. Как думаете, летние тренировки пошли на пользу? Делитесь своими личными достижениями в комментариях», — написала Лобода.

Поклонники одобрили работу знаменитости над собой. Многие открыто восхищались ее стройным телом и длинными ногами. «Двое детей, и такая классная фигура! Да, спорт нужен всем, это дает такой заряд энергии и, конечно, тело мечты»; «Слов нет — идеальная»; «Ух, какая!» — писали фолловеры.