ФОТО ⟩ Лобода в бикини спросила у фанатов, пошли ли ей летние тренировки на пользу

Светлана Лобова похвасталась поджарым телом после целого лета усиленных тренировок. Звезда выложила в Instagram фото в бикини телесного цвета, подчеркнувшем ее ровный загар, пишет Пятый канал.
«Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму. Как думаете, летние тренировки пошли на пользу? Делитесь своими личными достижениями в комментариях», — написала Лобода.
Поклонники одобрили работу знаменитости над собой. Многие открыто восхищались ее стройным телом и длинными ногами. «Двое детей, и такая классная фигура! Да, спорт нужен всем, это дает такой заряд энергии и, конечно, тело мечты»; «Слов нет — идеальная»; «Ух, какая!» — писали фолловеры.
Но нашлись и те, кому Лобода показалась чрезмерно худой и спортивной. «Перебор»; «Патология во всем!» — писали недовольные.