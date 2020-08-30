ВСЕМ БЫ ТАК ⟩ Популярный певец преподнес жене подарок почти за 21 миллион евро

Покупка обошлась Джастину Биберу в 25 миллионов долларов (примерно 20,9 миллионов евро). Видимо, молодым супругам стало тесно в прошлых апартаментах, и они решили приобрести что-то более масштабное.

Их выбор пал на дом, расположенный в сказочном районе – Беверли-Хиллз. Теперь у Джастина Бибера и Хейли Болдуин есть семь спален, десять ванных комнат, домашний кинотеатр, открытый и закрытый бассейн, теннисный корт и даже огромная библиотека, пишут Дни.

Если начнется вторая волна бушующей пандемии коронавируса, то дом Бибера сможет вместить всех его родственников. Более того, каждый гость музыканта найдет чем заняться, даже не выходя за территорию дома.

Общая площадь новых владений молодоженов составила около тысячи квадратных метров. Из них два с половиной акра занял дом звезд Голливуда.

На территории семейного поместья Джастина Бибера есть уютный внутренний дворик, на котором музыкант планирует устраивать небольшие вечеринки.

Личный повар Джастина и Хейли ежедневно балует их романтическим ужином и накрывает праздничный стол на тенистой веранде.