Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

«Энергия полнолуния всегда очень активна, и хотя произойдет оно 2 сентября в спокойном знаке Рыб, нагрузки это не исключает. Скорее наоборот, срочные дела, накал эмоций могут осложняться глубокими переживаниями, – предупреждает астролог Лилия Любимова. – Кроме того, есть риск обманов – будьте внимательны, когда вам звонят незнакомые люди, предлагают услуги или что-то обещают».

Однако у полнолуния есть и оптимистичная сторона: оно помогает сделать, наконец, давно запланированные шаги, решиться на поступок, уволиться с нелюбимой работы, разорвать токсичные отношения или поговорить с кем-то на чистоту, пишут Дни.

В переговорах, продажах, маркетинге, учебе будет легко заявить о себе – этому поспособствует Меркурий, который в середине недели будет проходить королевский градус Девы. Ну а концу недели традиционно стоит замедлиться и хорошенько отдохнуть: уикенд будет идеален для приятных разговоров, легкого шопинга, чтения, прогулок, семейных поездок и встреч с родственниками.

Овен

Последний бой – он трудный самый: Овнам предстоит завершение процессов, которые начались летом. Постарайтесь сделать это до того, как Марс в вашем знаке станет ретроградным (на следующей неделе). Составьте четкий план и действуйте в соответствии с ним, не суетитесь, и к выходным вам будет чем гордиться!

Телец

Время, когда у вас все горит в руках – в хорошем смысле. Сейчас вы способны на многое, реализуйте же свои задумки, не откладывайте! Звезды особенно благоволят Тельцам, работающим в сфере электроники, IT, информации, науки. Всем остальным стоит узнать, что нового в вашей профессиональной среде произошло за лето.

Близнецы

Мягко, но настойчиво обстоятельства могут намекать вам на то, что перемены на работе давно назрели. Подумайте, о чем это может говорить в вашем случае. Возможно, вам пора обновить свое резюме и изучить чужой успешный опыт, пройти курсы повышения квалификации. Подумайте, как повысить свое мастерство этой осенью.

Рак

Полнолуние принесет в вашу жизнь новые темы. Возможно, вы захотите изучить еще один язык, переехать, получить водительские права или поменять машину. Вам захочется жить активнее, чем раньше. В то же время отсутствие важных событий на этой неделе даст вам шанс отдохнуть, собраться с мыслями.

Лев

Венера входит в ваш знак! Планета любви и материального достатка обычно приносит удачу в деньгах и помогает чувствовать себя более комфортно. В воскресенье она будет в прекрасных отношениях с Меркурием – вы сможете блистать в обществе, покорять сердца, купить красивую одежду или составить удачный бизнес-план.

Дева