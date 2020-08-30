ВИДЕО ⟩ Дети мечтают о таком: IKEA и LEGO придумали интересную серию игрушек-контейнеров

По словам разработчиков, главная идея этого проекта – сделать контейнеры для хранения частью игры. Они считают, что попытки взрослых сложить игрушки и расставить все по местам мешают творческому самовыражению и развитию детей.

Игра – это самый эффективный способ для детей учиться новому, утверждают представители компании. Однако родители и дети относятся к игре по-разному. Для первых беспорядок – сигнал, что пора заняться уборкой, сложить вещи, навести в доме чистоту. Дети же видят в разбросанных на полу вещах интересный мир для творчества, пишет Сегодня.

Дизайнер IKEA из Швеции Андреас Фредрикссон рассказывает, что в их компании всегда верили в силу игры. «Играя, мы можем фантазировать, экспериментировать, пробовать что-то новое и узнавать удивительные вещи», – утверждает он.

Между прочим, коллекция BYGGLEK подходит к другим товарам IKEA. В этой серии представлено четыре товара: два набора из больших контейнеров и набор LEGO (чтобы можно было сразу начать играть) и один набор из трех маленьких контейнеров.