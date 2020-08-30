ВИДЕО ⟩ Реакция девушки на переворот двух гигантских китов в воздухе стала хитом Сети

Житель Канады Шон Рассел и его десятилетняя дочь Сара ловили треску вблизи залива Консепшен и случайно сняли на видео, как два горбатых кита прыгают и переворачиваются в воздухе. Эмоциональная реакция девушки на увиденное стала хитом Сети.
На записи показано, как огромный кит выпрыгивает из воды и переворачивается в воздухе. Вскоре появляется другой и повторяет за ним. «Они подплыли и нырнули под лодку у нас на глазах», – рассказал Рассел.
Видео, которое распространил на своей странице в Twitter американский баскетболист Рекс Чапман, набрало больше двух миллионов просмотров, множество комментариев и репостов, сообщает Сегодня.
«Плачу от радости. На самом деле это моя мечта», «Вот это реакция. Боже мой, это невероятно», «Ее реакция – это самое лучшее в этом видео. Признание истинной красоты», – пишут в комментариях пользователи Сети.
Most majestic video ever?— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) August 25, 2020
Oh my goodness.
Newfoundland, bruh...pic.twitter.com/5I9daIwUhq