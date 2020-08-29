Экс-солистка «Тату» сделала аборт после неудачного романа

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова сделала аборт после неудачной любви. Об этом она рассказала в фильме «Волкова. Исповедь» на медиаплатформе Premier, пишет Rambler.ru.
По словам певицы, несколько месяцев назад она закрутила бурный роман с мужчиной, однако отношения не сложились. Возлюбленным приходилось соблюдать самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, поэтому виделись они крайне редко.
В результате молодой человек остался дома, в США, а артистка — в России. Первое время они много общались в Сети и по телефону, но со временем страсть угасла.
Затем Волкова поняла, что беременна, но отказалась рожать только для себя, поскольку хочет полноценную семью.
Мужчина оказался к этому не готов. Мне до сих пор от этого тяжело. Когда мужчина хочет семью, детей, он никогда не позволит женщине сделать аборт. Уже прошло четыре месяца, я успокоилась и остыла,
— признается экс-участница «Тату».