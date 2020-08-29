Дочь Любови Успенской показала голую грудь

На черно-белом кадре 30-летняя Татьяна Плаксина запечатлена сидящей у фортепиано, а из одежды на ней лишь платок на голове. Данным кадром дочь Успенской решила поддержать американского президента. «Вас ждет победа», — написала под фотографией Татьяна.

К слову, это далеко не самый резонансный снимок, опубликованный Плаксиной. Так, пару месяцев назад она шокировала публику фото с небритыми подмышками. «Татуировки и подмышки не брила для дам с начесами и пирожками... Идите работать», — отмечала наследница певицы, закрыв возможность комментирования на странице в социальной сети.

Ранее Татьяна нередко подвергалась осуждению со стороны подписчиков. Когда она в очередной раз появилась в соблазнительной позе, неравнодушные сочли ее психически нездоровой. «Совсем свихнулась. Попроси маму тебя вылечить», — сетовали в Сети.

Напомним, что в начале года Плаксина устроила настоящий скандал в шоу-бизнесе, обвинив Любовь Успенскую в домашнем насилии. Татьяна попросила помощи у поклонников, ведь она больше не может терпеть давление со стороны матери. После нескольких эфиров на телевидении девушка уехала в США к отцу, однако продолжила писать гадости в адрес родительницы.

«Ничего не изменилось, «мама». Ноль уважения к людям, все, в чем ты меня обвиняешь, — это твои грехи. Все, что исходит от тебя, ты говоришь про себя. Это говорит твое эго. Я уехала, живу отдельно и все еще тебе что-то должна? Очнись, мама! Ты должна прозреть! Ты разрушила семью своей ядовитой змеиной энергией. Ложь всегда видна», — делилась дочь артистки.