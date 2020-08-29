ВИДЕО ⟩ Шокирующая переписка Пеэтера Хельме, в которой он предлагал секс 12-летней девочке

Полиция задержала Хельме в ноябре 2019 года: как утверждается, он совращал в интернет-чате подростка. «Дурацкая история, и я чувствую себя полным дураком. Радости холостых людей. Я говорил в каком-то чате с кем-то, и этот кто-то оказался либо несовершеннолетним, либо полицейским, который, так сказать, ловил кого-то. Насколько я знаю, я не совращал несовершеннолетнего», – сказал Хельме.