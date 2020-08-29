ВИДЕО ⟩ Шокирующая переписка Пеэтера Хельме, в которой он предлагал секс 12-летней девочке

В Харьюском уездном суде продолжается процесс по делу Пеэтера Хельме, которого обвиняют в совращении ребенка в возрасте менее 14 лет, сообщает Reporter.
Полиция задержала Хельме в ноябре 2019 года: как утверждается, он совращал в интернет-чате подростка. «Дурацкая история, и я чувствую себя полным дураком. Радости холостых людей. Я говорил в каком-то чате с кем-то, и этот кто-то оказался либо несовершеннолетним, либо полицейским, который, так сказать, ловил кого-то. Насколько я знаю, я не совращал несовершеннолетнего», – сказал Хельме.
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Статья 179 Передача или демонстрация лицу, не достигшему четырнадцатилетнего возраста, либо сознательное обеспечение ему иным образом доступности порнографического произведения или его репродукции, или демонстрация такому лицу сексуального злоупотребления, либо вступление в половое сношение на глазах такого лица или его сознательное сексуальное совращение иным образом – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет.