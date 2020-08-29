Гороскоп на 29 августа: интересный день для Тельцов, у Рыб трудности в личной жизни

Лев

В том, что касается важных и ответственных дел, сегодня удача на вашей стороне. Можно не опасаться ни неожиданных проблем, ни конфликтов с недоброжелателями. Возможны поездки, которые позволят завязать во всех отношениях полезные знакомства, доставит удовольствие участие в общественных собраниях, посещение разнообразных торжественных мероприятий.

Круг интересов стремительно расширяется, а вместе с ним растет и число людей, общение с которыми доставляет удовольствие и радость. Вероятно романтическое увлечение, появление особой симпатии к человеку, который кажется погруженным в собственные дела, однако непременно обратит на вас внимание.

Дева

Действуйте стремительно, не теряйте времени зря – сегодня вы не можете позволить себе такой роскоши, потому что успеть нужно многое. Порой обстоятельства будут складываться неблагоприятно, но вы все же сможете преодолеть все возникающие трудности. Стоит иметь дело с людьми, заслужившими ваше доверие: дня формирования новых отношений момент сейчас не самый благоприятный.

В отношениях с родственниками присутствует некоторая напряженность, придется потрудиться, чтобы успеть и в семейных делах навести порядок, и как следует отдохнуть. Поднимет настроение общение с любимым человеком. Можно вместе совершить небольшую прогулку или провести время в спортивном зале.

Весы

Основные трудности этого дня связаны с непростой ситуацией в семье. Требования родственников высоки, вы же далеко не всегда готовы пойти навстречу близким, отказавшись от собственных планов и стремлений. Ссоры не исключены, но, если вам удастся сохранить самообладание, они быстро сойдут на нет.

Становится возможным решение мелких бытовых проблем, преодоление финансовых затруднений. День подходит для разных видов отдыха, в том числе – экскурсий, занятий спортом, посещения увеселительных заведений. Взаимопонимание с друзьями и любимым человеком вы найдете без труда.

Скорпион

Сложный день. Скорпионам потребуются терпение и выдержка, чтобы преодолеть все преграды, которые стоят у них на пути. Не стоит руководствоваться своими эмоциями, да и подсказкам интуиции не следует слепо доверять. Не вмешивайтесь в споры, не выясняйте отношений с близкими – чем меньше потрясений вы устроите себе и окружающим, тем лучше пройдет этот день.

В личной жизни пора навести порядок. Постарайтесь положить конец намекам и недомолвкам, поговорить с любимым человеком о том, что вас тревожит. Для новых знакомств это день не самый подходящий, зато можно не сомневаться, что приятным будет общение с давними друзьями или особой, некогда вызывавшей у вас особую нежность.

Стрелец

День достаточно напряженный и беспокойный, но Стрельцы все же смогут добиться определенных успехов в любом деле, за которое возьмутся. Проблемы бытового плана на деле не так важны, как кажется на первый взгляд. А вот трудности личного характера куда более серьезны, и к ним никак нельзя относиться легкомысленно.