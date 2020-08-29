ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Репортер побывал в крутейшем луна-парке Tivoli и узнал мнение людей: 10 евро за один раз - это несерьезно!

В последнюю субботу лета на Певческом поле прошел большой концерт. На празднике было огромное количество точек быстрого питания, где можно было купить еду на любой вкус. Однако многие пришедшие стояли вовсе не в очереди за едой и не у сцены, а катались на каруселях и аттракционах.

— Какие ощущения у вас вызывает приехавший к нам из Нидерландов парк аттракционов? Успели ли вы прокатиться на какой-нибудь карусели?

— Ощущения хорошие! Празднично все выглядит. Правда сама я на аттракционах не катаюсь.

— 10 евро за один раз - это несерьезно!

— Я ещё не катался на аттракционах, но как-то желание всё-таки есть. Очень большие аттракционы к нам приехали. Нечасто у нас такие появляются. И в принципе, с первого взгляда, ощущения захватывающие! Конечно, немного дороговато, но ради таких впечатлений хотелось бы прокатиться.

— Какая горка на ваш взгляд самая экстремальная и катались ли вы на ней?

— Мне вот этот аттракцион нравится, но если на него цена тоже 10 евро, я туда не полезу!

— Я ещё всё не посмотрела, но, наверное, вот этот вот аттракцион, который переворачивается сверху!

— Хотите ли вы, чтобы в Таллинне работал парк аттракционов на постоянной основе?

— Хотела бы, очень хотела бы! У меня два внука, им, наверное, было бы очень интересно.

— Ну не знаю, на самом деле, мне кажется - нет. Потому, что потеряется интерес. Намного интереснее, когда они редко приезжают!

— Я даже не знаю! Мне кажется, в Таллинне это немного нереально. У нас очень маленькая площадь, и сделать крутой большой парк будет в первую очередь дорого, во-вторых, это может не оправдать ожидания. Сначала люди будут ходить, а потом, скорее всего, перестанут. Поэтому, мне кажется, идеально, когда они приезжают на небольшой срок, все люди сразу набегают и хотят покататься на всем сразу. Так будет больше выручки, мне кажется.

— Вообще, хотелось бы! В Финляндии в Хельсинки же есть парк аттракционов. Поэтому, у нас в Таллинне тоже хочется.

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