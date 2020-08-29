Сб, 29.08.2020
Как будто в лучшем пабе Ирландии побывали: в Ласнамяэ состоялась самая грандиозная вечеринка района СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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СМОТРИТЕ ⟩ Мост у магазина «Котка» в Ласнамяэ превратят в тропический сад, где будет расти и виноград

На мосту «Линдакиви» в Ласнамяэ началось озеленение.

ФОТО: Mark Jefimov

В Ласнамяэ происходит что-то невероятное: на мосту «Линдакиви» начали озеленительные работы. Репортер Limon.ee отправился на ласнамяэский мост чтобы своими глазами понаблюдать, как обычный мост преобразиться в «тропический сад».

Садовники вместе с жителями Ласнамяэ субботним утром, 29 августа, начали превращать мост «Линдакиви» в первый «зеленый» мост района.

На мосту «Линдакиви» в Ласнамяэ началось озеленение.

ФОТО: Mark Jefimov

На мосту высаживают хризантемы, саженцы вереска и дикого винограда. По окончанию озеленения мост будет полон цветочных клумб и уличной мебели. 
 

На мосту «Линдакиви» в Ласнамяэ началось озеленение.

ФОТО: Mark Jefimov

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