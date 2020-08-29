СМОТРИТЕ ⟩ Мост у магазина «Котка» в Ласнамяэ превратят в тропический сад, где будет расти и виноград

В Ласнамяэ происходит что-то невероятное: на мосту «Линдакиви» начали озеленительные работы. Репортер Limon.ee отправился на ласнамяэский мост чтобы своими глазами понаблюдать, как обычный мост преобразиться в «тропический сад».
Садовники вместе с жителями Ласнамяэ субботним утром, 29 августа, начали превращать мост «Линдакиви» в первый «зеленый» мост района.
На мосту высаживают хризантемы, саженцы вереска и дикого винограда. По окончанию озеленения мост будет полон цветочных клумб и уличной мебели.