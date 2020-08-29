СМОТРИТЕ ⟩ Мост у магазина «Котка» в Ласнамяэ превратят в тропический сад, где будет расти и виноград

На мосту «Линдакиви» в Ласнамяэ началось озеленение.

В Ласнамяэ происходит что-то невероятное: на мосту «Линдакиви» начали озеленительные работы. Репортер Limon.ee отправился на ласнамяэский мост чтобы своими глазами понаблюдать, как обычный мост преобразиться в «тропический сад».