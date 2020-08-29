СМОТРИТЕ ⟩ Мост у магазина «Котка» в Ласнамяэ превратили настоящий в тропический сад, где теперь растет даже виноград
В Ласнамяэ на мосту «Линдакиви» прошли озеленительные работы, в результате которых мост над Лаагна-теэ был усажен цветами и виноградом. Репортер Limon.ee отправился на ласнамяэский мост чтобы своими глазами понаблюдать, как обычный мост преобразиться в «тропический сад».
Садовники вместе с жителями Ласнамяэ субботним утром, 29 августа, начали превращать обычный мост над Лаагна-теэ в первый «зеленый» мост района. Теперь пешеходный мост Линдакиви украшен десятью расписными бочками от художницы Лийзи Ансип, на 140-метровой грядке высажено несколько сот хризантем, вереска и дикого винограда, а также сделано и установлено пять скамеек для отдыха.
Репортер Limon.ee узнал о планах районной управы у старейшины Ласнамяэ Владимира Света.
– Как вообще появилась идея озеленить этот мост и каковы дальнейшие планы? Будет ли это временно или же на постоянной основе?
– Идея озеленить мост появилась тогда, когда мы стали продумывать, как сделать уличное пространство Ласнамяэ более зеленым, более привлекательным. Первое место, о котором мы подумали это пешеходные мосты, и мы стали искать возможности, чтобы сделать их более приятными. Скрыть тот серый бетон, который на нас постоянно нагоняет не очень хорошее настроение. И таким образом, совещаясь нашими коллегами с представителями садового центра Hortes, со специалистами парка Кадриорг и с ботаниками ботанического сада мы нашли зеленое решение для хотя бы одного моста, чтобы посмотреть, как люди его воспримут. И, если люди это воспримут хорошо, мы будем делать это на постоянной основе не только на мосту Линдакиви, но и на других мостах тоже.