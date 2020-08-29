СМОТРИТЕ ⟩ Мост у магазина «Котка» в Ласнамяэ превратили настоящий в тропический сад, где теперь растет даже виноград

– Идея озеленить мост появилась тогда, когда мы стали продумывать, как сделать уличное пространство Ласнамяэ более зеленым, более привлекательным. Первое место, о котором мы подумали это пешеходные мосты, и мы стали искать возможности, чтобы сделать их более приятными. Скрыть тот серый бетон, который на нас постоянно нагоняет не очень хорошее настроение. И таким образом, совещаясь нашими коллегами с представителями садового центра Hortes, со специалистами парка Кадриорг и с ботаниками ботанического сада мы нашли зеленое решение для хотя бы одного моста, чтобы посмотреть, как люди его воспримут. И, если люди это воспримут хорошо, мы будем делать это на постоянной основе не только на мосту Линдакиви, но и на других мостах тоже.