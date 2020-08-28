ВИДЕО ⟩ Наставник шоу «Танцы» Мигель отдохнул с друзьями и косяком

Завтра на ТНТ стартует последний (как заявляет руководство телеканала) сезон шоу «Танцы» с бессменным наставником и членом жюри — Мигелем.
Зрители уже предвкушают яркие танцевальные номера от 38-летнего хореографа, а пока в распоряжение Super попало любопытное видео, где Мигель в компании коллег отдыхает на съемочной площадке.
Если вы вдруг задавались вопросом, откуда звезды проекта берут энергию и эмоции на свои невероятные перформансы, то, скорее всего, дело в правильном отдыхе и умении расслабиться.
На видео Мигель отдыхает на свежем воздухе — с друзьями и косяком, который передают по кругу.