ФОТО ⟩ Что, простите?! Общественный туалет в Нарве привел в замешательство

На днях репортеры портала Limon.ee освещали Station Narva. Некоторые мероприятия в рамках этого фестиваля проходили в Нарвском центре свободного творчества.
Здесь проходят мероприятия для детей, молодежи, семей и пожилых людей. И все с одной важной целью – дать возможность людям развивать свои творческие способности, разукрашивать будни и улучшать качество жизни.
Заглянув в уборную центра, можно растеряться. Да-да, атмосфера здесь настолько непринужденная, что, видимо, обсуждать проекты, мечтать и творить можно не отвлекаясь на дела насущные.
В памяти сразу всплывает фото туалета с унитазами-близнецами на Олимпиаде в Сочи, которое быстро разлетелось и стало хитом интернета.
Вот только в отличие от Сочи, где туалет оказался нерабочим и был сфотографирован в момент, когда в нем демонтировали стенку, туалет в Нарве вполне себе рабочий, розовый и способствует полету фантазии.