ФОТО ⟩ Что, простите?! Общественный туалет в Нарве привел в замешательство

Здесь проходят мероприятия для детей, молодежи, семей и пожилых людей. И все с одной важной целью – дать возможность людям развивать свои творческие способности, разукрашивать будни и улучшать качество жизни.

Заглянув в уборную центра, можно растеряться. Да-да, атмосфера здесь настолько непринужденная, что, видимо, обсуждать проекты, мечтать и творить можно не отвлекаясь на дела насущные.

Туалет в Нарвском доме свободного творчества ФОТО: Limon.ee

В памяти сразу всплывает фото туалета с унитазами-близнецами на Олимпиаде в Сочи, которое быстро разлетелось и стало хитом интернета.

ФОТО: vk.com