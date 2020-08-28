Пять ошибок на кухне, которые портят вкус вашей еды

Мы поделимся с вами самыми распространенными ошибками, которые свойственны большинству хозяек, пишет Сегодня. Если вы заметите их у себя, постарайтесь немедленно исправить ситуацию.

Вы взбиваете картофельное пюре блендером

Никогда не используйте для приготовления пюре кухонный комбайн или блендер. Эти кухонные приборы слишком сильно перебивают картофель, создавая нежелательную крахмалистую консистенцию, липкую и тягучую.

Но что же делать, если картофельное пюре превратилось в клейстер? Сделайте из него запеканку: распределите пюре тонким слоем по форме для выпечки, сверху выложите масло, сыр и панировочные сухари, и запекайте в горячей духовке до румяной корочки.

Сначала окунаете продукты в яйцо, и только потом в муку

Неважно, что вы готовите – мясо или цветную капусту в кляре – сначала обваляйте продукт в муке, а лишь затем окунайте в яйцо. Если сделать наоборот, мука начнет собираться комочками и подгорать.

Чтобы запомнить, как это делается, воспользуйтесь простой хитростью: М – мука, Я – яйцо, С – сухари (если используете), О – обжарка.

Плохо разогреваете сковороду и слишком часто переворачиваете еду

Хорошо разогретая сковородка необходима при жарке овощей и для создания румяной корочки на мясе. Кроме этого, не нужно слишком часто переворачивать готовящееся блюдо, иначе из мяса вытечет сок, рыба развалится на куски, овощи потеряют форму, а сырники превратятся в кашу.

Отмеряете ингредиенты для выпечки на глаз

Кухонные весы и мерные чашки просто необходимы, если вы любите готовить домашнюю выпечку. Здесь крайне важно точное соблюдение пропорций. Во многих рецептах даже несколько граммов имеют принципиальное значение. Чтобы не переводить продукты, обязательно купите весы, благо, они стоят совсем недорого.

Разрезаете мясо сразу после приготовления