РЕДКОЕ ФОТО! ⟩ Как выглядит 27-летняя дочь Николь Кидман и Тома Круза

25-летняя Белла Кидман Круз нарушила традицию и попозировала для вычурного селфи. Она сфотографировалась, стоя перед зеркалом в своем доме в Кройдоне.

В кепке как у пекаря и с взъерошенными волосами Белла надула щеки, стоя рядом со своей коллекцией растений. ФОТО ЗДЕСЬ!

«Все, что блестит, — золото... Ой, подождите, это всего лишь еще один фильтр Instagram», — пошутила она в подписи к снимку. Некоторые в комментариях оценили простой стиль одежды и фотографии Беллы, а кто-то заметил, что ее взгляд очень похож на папин.

Белла и ее 25-летний брат Коннор — дети звезд Голливуда Тома и Николь, которые развелись в 2011 году, пишет Radiokp.

В отличие от многих отпрысков знаменитостей Белла избегает внимания. Тем не менее она попала в заголовки газет в 2015 году из-за скромной свадьбы с Максом Паркером, которая была настолько секретной, что даже родителей не пригласили на вечеринку.

Ходили слухи, что Белла поссорилась с мамой из-за религиозных убеждений, которую руководители секты назвали «подавляющей».