Официальный поставщик чая королевы Елизаветы ІІ поделился секретами приготовления идеального напитка. Английская фирма Twinings снабжает британскую монархию чаем с 1837 года, когда его впервые оценила королева Виктория, пишет Сегодня.
С тех пор и до сегодняшнего дня мы имеем честь поставлять чай королевской семье,
– сказал Стивен Твининг, директор по корпоративным коммуникациям бренда, в интервью для журнала Town & Country.
И хотя он не стал называть любимый напиток Ее Величества, Твининг все же рассказал, как заварить идеальный черный чай, объяснив, что хитрость заключается в том, чтобы дать напитку настояться хотя бы четыре минуты. Кроме этого, нужно обязательно прогреть заварочный чайник кипятком, а потом слить эту жидкость.
В чайник нужно налить свежую холодную воду, довести ее до точки кипения, а затем немедленно залить водой чайный пакетик. По словам Твининга, если слишком долго кипятить воду, вкус напитка получится "плоским".
Стивен также настаивает на том, что о чае нельзя судить по внешнему виду.
Цвет появляется быстрее, но для развития аромата требуется немного больше времени,
– уверяет представитель бренда.
Рекомендуемое компанией время заваривания чая составляет четыре минуты, но представители бренда напоминают:
Лучшая чашка чая – это та, которая вам нравится больше всего.
А если вы пьете чай с молоком, Твининг советует наливать сначала молоко, а потом чай.
Это позволяет молоку охладить чай, а не чаю нагреть молоко,
– говорится в сообщении.
Подтверждая, что компания по-прежнему имеет несколько королевских ордеров, Стивен добавил:
Главным правилом ведения бизнеса с королевскими семьями, конечно же, является конфиденциальность.
Ордер от королевы означает, что компания поставляла ей и ее семье некоторые из своих продуктов в течение как минимум пяти лет из семи и обычно рассматривается как знак качества.
Ходят слухи, что любимый чай королевы – это Эрл Грей с небольшим количеством молока и без сахара.