Поставщик чая королевы Елизаветы ІІ поделился секретами приготовления идеального напитка

С тех пор и до сегодняшнего дня мы имеем честь поставлять чай королевской семье,

– сказал Стивен Твининг, директор по корпоративным коммуникациям бренда, в интервью для журнала Town & Country.

И хотя он не стал называть любимый напиток Ее Величества, Твининг все же рассказал, как заварить идеальный черный чай, объяснив, что хитрость заключается в том, чтобы дать напитку настояться хотя бы четыре минуты. Кроме этого, нужно обязательно прогреть заварочный чайник кипятком, а потом слить эту жидкость.

В чайник нужно налить свежую холодную воду, довести ее до точки кипения, а затем немедленно залить водой чайный пакетик. По словам Твининга, если слишком долго кипятить воду, вкус напитка получится "плоским".

Стивен также настаивает на том, что о чае нельзя судить по внешнему виду.

Цвет появляется быстрее, но для развития аромата требуется немного больше времени,

– уверяет представитель бренда.

Рекомендуемое компанией время заваривания чая составляет четыре минуты, но представители бренда напоминают:

Лучшая чашка чая – это та, которая вам нравится больше всего.

А если вы пьете чай с молоком, Твининг советует наливать сначала молоко, а потом чай.

Это позволяет молоку охладить чай, а не чаю нагреть молоко,

– говорится в сообщении.

Подтверждая, что компания по-прежнему имеет несколько королевских ордеров, Стивен добавил:

Главным правилом ведения бизнеса с королевскими семьями, конечно же, является конфиденциальность.

Ордер от королевы означает, что компания поставляла ей и ее семье некоторые из своих продуктов в течение как минимум пяти лет из семи и обычно рассматривается как знак качества.