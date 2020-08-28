ФОТО ⟩ «Здесь проводят время наши учителя?!»: жительница Йыхви показала паб – очаг заражения коронавирусом

Йыхвиский бар Jõhvi Kelder на прошлой неделе стал очагом заражения коронавирусом и звездой республиканских СМИ. 13 человек, инфицированных коронавирусом в этом регионе, были связаны с расположенным в центре Йыхви баром. Четверо из них – учителя Йыхвиской основной школы, об этом сообщило местное издание «Северное побережье».
Читательница нашего портала Алена прислала в редакцию фотографию популярного в городе Йыхви места проведения досуга. В подписях к снимку жительница Ида-Вирумаа указала, что на фото действительно изображен парадный вход заведения, а не «черный» или же место для курения. А ведь именно так может показаться человеку, который впервые видит эти снимки и никогда не был в городе Йыхви.
«Грустно, что популярное место проведения досуга выглядит именно так, – написала молодая женщина. – Кому вообще приходит в голову ходить... вот сюда?! Еще больше удивляет, что там проводят вечера наши учителя».
К слову, Jõhvi Kelder – одно из старейших увеселительных заведений города. И не стоит судить по уставшему парадному входу сам паб, в котором, судя по официальной страничке «кельдера» в социальных сетях, «вы сможете попробовать разнообразные холодные и горячие блюда, арендовать помещение для вашего праздника, работает бар и диско».
Стоит отметить, что в том, что заведение стало известно на всю страну как место вспышки коронавируса, его вины никак нет, ведь никакие требования нарушены не были.
По заверениям Департамента здоровья, после выявления вспышки вируса бар продезинфицировали, также взвешивалась возможность его закрытия, но было решено все же продолжить работу, пишет «Северное Побережье».