ФОТО ⟩ «Здесь проводят время наши учителя?!»: жительница Йыхви показала паб – очаг заражения коронавирусом

Читательница нашего портала Алена прислала в редакцию фотографию популярного в городе Йыхви места проведения досуга. В подписях к снимку жительница Ида-Вирумаа указала, что на фото действительно изображен парадный вход заведения, а не «черный» или же место для курения. А ведь именно так может показаться человеку, который впервые видит эти снимки и никогда не был в городе Йыхви.

«Грустно, что популярное место проведения досуга выглядит именно так, – написала молодая женщина. – Кому вообще приходит в голову ходить... вот сюда?! Еще больше удивляет, что там проводят вечера наши учителя».

Бар Jõhvi Kelder ФОТО: фото читателя

К слову, Jõhvi Kelder – одно из старейших увеселительных заведений города. И не стоит судить по уставшему парадному входу сам паб, в котором, судя по официальной страничке «кельдера» в социальных сетях, «вы сможете попробовать разнообразные холодные и горячие блюда, арендовать помещение для вашего праздника, работает бар и диско».

Стоит отметить, что в том, что заведение стало известно на всю страну как место вспышки коронавируса, его вины никак нет, ведь никакие требования нарушены не были.

ФОТО: фото читателя

По заверениям Департамента здоровья, после выявления вспышки вируса бар продезинфицировали, также взвешивалась возможность его закрытия, но было решено все же продолжить работу, пишет «Северное Побережье».