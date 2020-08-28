Пт, 28.08.2020
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ФОТО ⟩ Настя Каменских снялась в кружевном пеньюаре на голое тело

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

33-летняя Настя Каменских регулярно балует подписчиков пикантными снимками. В этот раз певица заинтриговала публику, сделав игривое фото в ванной.

Каменских снялась в черном пеньюаре с ажурными вставками, надетом без нижнего белья. Певица продемонстрировала крепкое загорелое тело, нанеся перед камерой скраб из баночки.

В подписи к снимку Анастасия рассказала о своем уходе за телом.

«Любовь к себе, спорт, правильное питание и правильный уход — все это делает женское тело красивым и подтянутым», — порассуждала артистка, добавив, что одна из ее любимых процедур — скрабирование кожи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фанатов восхитила вся композиция: и ванна, и черный пеньюар, и фигура Насти Каменских. Правда, некоторые недоумевают: почему на фото не присутствует Потап?

«Надо было посадить его в ванну. Нам интересен любой ваш совместный контент», — посоветовали фолловеры.

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