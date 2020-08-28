ФОТО ⟩ «Поразительно!» Отец Муцениеце оказался копией Прилучного

Каждый год в соцсетях актриса посвящает трогательный пост отцу. Знаменитость не забывает о дне рождения родителя. Агата Муцениеце надеется, что отец каким-то образом слышит ее слова.

Папу знаменитости звали Эдгар. Он работал барменом. Мужчина умер в возрасте 40 лет. Муцениеце не успела хорошо узнать родителя: ей было всего три года, когда того не стало. Ранее артистка рассказывала, что отец оставил после себя огромные долги.

Говоря о родителе Агата Муцениеце призналась, что именно в 2020-м она осознала, как в нем нуждается. Знаменитость хотела бы найти утешение в объятиях папы.

К публикации Муцениеце прикрепило фото. На стром снимке Агата запечатлена с отцом и одной из сестер. В комментариях подписчики отмечали, что папа актрисы очень похож на ее бывшего мужа Павла Прилучного.

«Трогательно. А Паша похож на папу вашего (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «я думала я одна это заметила», «Поразительно, как похож», – отмечали фанаты Агаты.