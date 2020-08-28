ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллиннская неделя музыки в разгаре: как много людей в городе!

В четверг в рамках TMW выступили самые разные группы и музыканты из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Среди прочих на нескольких сценах можно было увидеть Frankie Animal, Inger, Puuluup.

Таллиннская неделя музыки, которая должна была пройти еще весной, но перенеслась на конец августа из-за короновируса, продлится до воскресенья. Программу найдете ЗДЕСЬ!