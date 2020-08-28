ТАКОЕ ЛУЧШЕ НЕ ПОВТОРЯТЬ ⟩ Что будет, если показать камере контроля скорости средний палец? Проверено

За такой поступок и, конечно, за небольшое превышение скорости водитель BMW заплатил в 75 раз больше положенного. Этот случай произошел в Германии, пишет zr.ru.
Водитель BMW X5 был сфотографирован камерой фиксации нарушений на немецком автобане во время превышения скорости на 11 км/ч. При этом ограничение на данном участке составляло 70 км/ч. Для водителя такое ограничение показалось издевательством. Возможно, это объясняет, почему в момент фиксации нарушения водитель показывал камере средний палец. Кстати, молодому человеку всего 26 лет, и это может объяснить его горячность.
В результате вместо положенных двадцати евро ему был выписан штраф в размере 1500 евро. Полиция Оберфранкена была явно рассержена из-за непристойного жеста водителя и предъявила ему обвинение в оскорблении властей. Окружной суд Кульмбаха увеличил размер штрафа в 75 раз и запретил хаму садиться за руль в течение месяца из-за грубого поведения.