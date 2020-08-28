ТАКОЕ ЛУЧШЕ НЕ ПОВТОРЯТЬ ⟩ Что будет, если показать камере контроля скорости средний палец? Проверено

Водитель BMW X5 был сфотографирован камерой фиксации нарушений на немецком автобане во время превышения скорости на 11 км/ч. При этом ограничение на данном участке составляло 70 км/ч. Для водителя такое ограничение показалось издевательством. Возможно, это объясняет, почему в момент фиксации нарушения водитель показывал камере средний палец. Кстати, молодому человеку всего 26 лет, и это может объяснить его горячность.