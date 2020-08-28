СЛУШАЙТЕ ⟩ Вышел эстоноязычный сингл легендарной песни Цоя - «Перемен»

Янно Рейм и Станислав Булганин выпустили новый сингл «Vahetust!», который представляет собой эстонскую версию песни «Перемен» - одной из самых любимых российских групп «Кино». Она вдохновлена самой жизнью - красивая и мощная песня, которая до сих пор не потеряла своей актуальности.
Прошло 30 лет со дня гибели лидера «Кино» Виктора Цоя, погибшего в автокатастрофе. Уже в эту субботу, 29 августа, на Фестивале аппаратов в Тарту на фестивале аппаратов в Тарту исполнят двуязычную программу из лучших хитов «Кино» Янно Рейми и Станислав Булганин, на барабанах - Яан Арувяли, а на басу - Мати Сютт.
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