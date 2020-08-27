ВИДЕО ⟩ Кадры перестрелки в таллиннском Горхолле попали в Сеть

Режиссер Кристофер Нолан и исполнитель главной роли Джон Дэвид Вашингтон поделились эксклюзивными закулисными кадрами и рассказали о своей работе. Также о съемках рассказали актеры Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики.

В ролике показали, как снимали уникальные боевые сцены Tenet без использования обширной компьютерной графики. Как сообщалось ранее, во время съемок шпионского боевика Кристофера Нолана Tenet разбили настоящий Boeing, пишет 112.ua.

«В фильме рассматривается концепция инверсии, то есть идея того, что энтропия объекта или человека может быть обращена вспять. Это очень кинематографично. Это нужно видеть на большом экране для полного погружения», — рассказывает Нолан в ролике, объясняя зрителям, почему ему было важно выпустить Tenet в кинотеатрах.