L'One осудил Моргенштерна: «Я не говорю своей аудитории: «Пососи»

22-летний Моргенштерн полюбился зрителям благодаря эпатажному образу и скандальному поведению. Артист не скрывает, что употреблял наркотики, а также не прочь похвастаться армией мимолетных любовниц. Исполнитель не стесняется оскорблять и собственных поклонников, адресуя им нецензурные выражения. «Я выбрал свой путь. Я деградант», — заявил исполнитель хита Cadillac.

Леван Горозия, который старше рэпера на 12 лет, признался, что негативно относится к его выходкам. «Наверное, это вопрос отцов и детей, — делился он в подкасте «Сережа и микрофон», — У меня совершенно противоположные ценности. Это прикольчик, который может очень далеко зайти. Его на себя примеряют пацаны и девчонки. Я еду по Питеру и вижу, как два 12-летних пацана с колонкой идут по улице, напевая: «Кадиллак-кадиллак». Все окей, мне просто не нравятся те ценности, которые они несут. Я не крашу ногти, не пропагандирую дьявола тремя шестерками, не говорю своей аудитории: «Пососи».

Леван раскритиковал и западного представителя новой школы рэпа — 6ix9ine, стилем которого вдохновляется Моргенштерн. Исполнитель известен не только скандалами в шоу-бизнесе, но и причастностью к преступным группировкам. К слову, в прошлом году звезда дал показания против своих подельников.

«Я точно так же не понимаю, почему 6ix9ine, который сдает всех напропалую, его еще называют крысой, сейчас один из самых популярных артистов Америки. Это, скорее, вопрос к миру, обществу. Почему сейчас фрики рулят? Почему люди стали меньше внимания уделять добру, а их интересует только кровь, насилие? Наверняка, так было и раньше, но сейчас это гипертрофировано», — негодует Горозия.