Видео ⟩ В клипе Лободы телеканал закрыл лицо Лолиты смайликом, но певица отреагировала

В клипе Светы Лободы меня закрыли «молодым» смайликом. Это нарушает мои права как пенсионерки России. Требую пожилой смайлик, если мое лицо не нравится Русскому радио,

– написала она.

На видео певица не стеснялась высказываться с использованием мата.

«Я очень хочу, чтобы этот ****** смайлик не закрывал мое лицо, потому что я считаю, что в свете всего, что происходит в мире, меня унижают как пожилую женщину, пенсионерку. И *****, какого *** можно было закрыть мое пожилое **** каким-то молодым смайликом?» – возмутилась Лолита, не жалея при этом нецензурной брани.

Как пояснил портал Lenta.ru, причиной действий канала стал конфликт, возникший с представителями «Русской медиагруппы» (владельцы RU.TV), в адрес которых Лолита в 2018 году публично высказалась с использованием ненормативной лексики.

Тогда представители холдинга просили артистов не посещать премии конкурентов, в частности речь шла о премии MusicBox. Лолита же, напротив, поддержала MusicBox.