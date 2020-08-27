НИ ДНЯ БЕЗ ОТКРОВЕННОГО КАДРА ⟩ Сильвия Ильвес продемонстрировала шикарную фигуру в эротической фотосессии

Виолончелистка Сильвия Ильвес, кажется, становится новым секс-символом Эстонии. Ее Instagram завален снимками, на которых женщина позирует в довольно откровенных позах, не стесняясь выставлять напоказ свое тело. Надо признать, что мать четырех детей обладает подтянутой и мускулистой фигурой, которой можно только позавидовать.
Сильвия не обладает пышными формами, но этот факт не мешает ей принимать сексуальные позы и наслаждаться собой на полную катушку.
Очередная фотосессия показывает Сильвию во всей красе в слитном купальнике цвета бордо (возможно, это бюстье).
Очень умело сделан макияж: смоки айс придает загадочности и романтичности лицу Сильвии.
Под этим кадром она написала, что в детстве в результате аварии ее нос изменился, и она в подростковом возрасте боялась, что останется некрасивой. Но сейчас она считает свой неправильный и слегка деформированный нос той самой изюминкой, которая делает ее несовершенную улыбку более очаровательной и уникальной.