БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кумир молодежи Томми Кэш так отжег на фестивале в Нарве, что фанаты устроили давку!

Хоть неделю назад и было объявлено, что из-за коронавируса организаторам пришлось отменить концерты нескольких хедлайнеров Station Narva, фестиваль все равно умудрился удивить своих гостей, ведь вместо неприехавших музыкантов на сцене выступили кумиры эстонской молодежи Томми Кэш и NOЁP.

И можно с уверенностью сказать: музыкальная программа Station Narva прошла на ура. Люди с интересом ходили от одной сцене к другой, открывая для себя интересного исполнителя или жанр. Но, конечно же, все внимание было приковано к главной сцене, на которой выступили финский хип-хоп исполнитель Jesse Markin, эстонская поп-певица Анна Канеэлина, местная фанк-группировка Lexsoul Dancemachine (недавно устроившие концерт в центре Таллинна прямо на крыше автобуса), уже, кажется, мировая звезда Томми Кэш и рэпер NOЁP.