УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ! ⟩ Гороскоп Павла Глобы на сентябрь: кому нужно выбросить все старые вещи, чтобы стать счастливым, а кому-то надо брать кредит

Лев

Львам начало сентября принесет небольшую меланхолию, но справиться с ней быстро можно будет при помощи физических упражнений, прогулок и слов-паролей. Нужно меньше времени проводить с негативно настроенными людьми. Примерно с 9 сентября ситуация резко начнет меняться к лучшему.

Середина и конец сентября станут для Львов очень благоприятным временем. Можно будет заниматься любыми делами — начиная от духовных практик и поисков и заканчивая усердной работой. Единственное, чего точно не стоит делать — игнорировать появление неурядиц. Любые новоиспеченные проблемы нужно решать прямо здесь и сейчас, не откладывая в дальний ящик.

Дева

У Дев в сентябре ожидается творческий взлет. Это будет очень эмоциональное, яркое и запоминающееся время, особенно первая половина месяца. Ближе к началу третьей декады созидательная энергия звезд начнет медленно идти на спад, но сентябрь все равно будет самым благоприятным месяцем осени. Нужно использовать все свои возможности для достижения целей.

Единственное, с чем стоит быть осторожнее — шопинг. Во время покупок Девам нужно пользоваться специальным заговором, чтобы не потратить деньги зря. Из-за возросшего эмоционального фона есть вероятность совершить незапланированную покупку, о которой можно пожалеть в будущем. Лучше дважды подумать, прежде чем действовать.

Весы

Сентябрь будет идеальным временем для флирта, романтики, знакомств и перевода уже существующих отношений на новый уровень. Можно признаваться в любви, знакомиться с родителями и друзьями второй половинки, съезжаться, расписываться и так далее. Нужно доступным образом показать любимому человеку, что отношения с ним — это не просто мимолетное увлечение.

Также необходимо сделать положительной энергетику дома. Для этого в начале месяца стоит устроить уборку и провести ревизию, выбросив все старые и ненужные вещи. Сентябрь — идеальное время для косметического ремонта, перестановки мебели, создания большего уюта. В домашней обстановке полезно встречаться с друзьями и заниматься работой.

Скорпион

Первая неделя сентября или даже около десяти дней для Скорпионов могут быть сложными, потому что звезды лишат их части энергии. Это будет непростое время для принятия важных решений. Ожидаются конфликты, проблемы в общении. Стать активнее и энергичнее в первой декаде сентября и в целом в начале осени Скорпионам помогут три полезных упражнения на каждый день.

С середины сентября ситуация резко изменится на противоположную. Жизнь Скорпионов начнет меняться в лучшую сторону. Это будет прослеживаться в бизнесе и делах, станет проще включаться в рабочий процесс. Появится мотивация и в любовной сфере, что для одиноких представителей знака очень хорошая новость.

Стрелец