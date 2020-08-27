ТОТ ЕЩЕ КАЗАНОВА ⟩ Дибров раскрыл секрет бурной интимной жизни с супругой

Гостем очередного выпуска провокационного шоу на НТВ «Секрет на миллион» с телеведущей Лерой Кудрявцевой станет советский и российский журналист, шоумен, телеведущий и продюсер Дмитрий Дибров, пишет Topnews.
Судя по анонсу в откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой он поделится личными историями, расскажет об отношениях с родственниками, а также признается, скольких женщин он сразил своим интеллектом.
Впервые Дмитрий Дибров будет настолько откровенен, что расскажет самые интимные секреты его семейного счастья. Как признается Дибров, в его особняке на Рублевке на третьем этаже есть специальная «тайная» комната, которую он оборудовал для любовных утех с женой. Там он всегда старается радовать и удивлять свою супругу.
Кроме того, Дибров поделился своим мнением на тему интимной жизни. Так, по его мнению, в процессе любовного акта нельзя выключать свет.
В феврале 2020 года Дмитрий был экстренно госпитализирован. В программе «Секрет на миллион» шоумен расскажет, как восстанавливается после инсульта и где думает отметить выход на пенсию.