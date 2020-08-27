Гороскоп на 27 августа: кто из знаков Зодиака не выполнит свои обещания

Гороскоп советует Тельцам и Скорпионам уходить от ненужных конфликтов.
Овен
Будьте готовы к не слишком приятному известию от родственников. Вас могут попросить о помощи – не отказывайте.
Телец
Близнецы
Не забывайте делать милые сюрпризы близким людям – иногда это даже приятнее, чем получать подарки.
Рак
Лев
День подходит для уборки подсобных помещений и наведения порядка в делах. Освободите место для новых вещей и идей.
Дева
Если вы не готовы выполнить обещания, то их лучше вообще не давать. Иначе вам не избежать конфликта.
В этот день у окружающих будут наблюдаться перепады настроения, а потому вам придется не единожды менять свои планы.
Скорпион
День несет недопонимание и конфликты. Постарайтесь уходить от них, чтобы не усугублять ситуацию.
Стрелец
Если вы отправитесь в путешествие, оно пройдет интересно, полезно и познавательно – вам будет что вспомнить.
Козерог
Спокойный в энергетическом плане день. Звезды предостерегают от сквозняков, поберегите свое здоровье в конце лета.
Водолей
Финансовые вопросы решатся в вашу пользу. Однако чтобы не попасть в сложную ситуацию, остерегайтесь мошенников.
Рыбы
Возможна встреча с человеком из прошлого, которого вы давно не видели. Вы приятно проведете время.