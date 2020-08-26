Экс-шеф-повар королевы Елизаветы назвал блюдо, которое она никогда не ела

Макгрэди признался, что за те годы, что готовил в Букингемском дворце, «королева никогда не ела пиццу». А вот когда он перешел на кухню Кенсингтонского дворца, там итальянское блюдо регулярно появлялось в меню.

Я все время готовил пиццу для Уильяма. В моей второй поваренной книге, The Royal Chef at Home, есть рецепт пиццы с курицей тикка масала, потому что принц Уильям любит индийскую кухню. Пицца сочетала в себе и то, и другое,

– рассказал Макгрэди The Independent.

Бывший королевский шеф-повар добавил, что королева никогда не отправляла еду обратно на кухню, если ей что-то не нравилось. Вместо этого Елизавета II писала записки.

У нее на столе лежал маленький блокнотик, и она просто клала записку типа «Я больше не хочу этого» или что-то в этом роде,

– рассказал он.