Экс-шеф-повар королевы Елизаветы назвал блюдо, которое она никогда не ела

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди рассказал, какие блюда готовил для королевы Елизаветы II и ее семьи. Макгрэди был шеф-поваром королевской семьи в течение 15 лет, включая четыре года работы для принцессы Дианы и ее сыновей, принцев Уильяма и Гарри, пишет Msn.
Макгрэди признался, что за те годы, что готовил в Букингемском дворце, «королева никогда не ела пиццу». А вот когда он перешел на кухню Кенсингтонского дворца, там итальянское блюдо регулярно появлялось в меню.
Я все время готовил пиццу для Уильяма. В моей второй поваренной книге, The Royal Chef at Home, есть рецепт пиццы с курицей тикка масала, потому что принц Уильям любит индийскую кухню. Пицца сочетала в себе и то, и другое,
– рассказал Макгрэди The Independent.
Бывший королевский шеф-повар добавил, что королева никогда не отправляла еду обратно на кухню, если ей что-то не нравилось. Вместо этого Елизавета II писала записки.
У нее на столе лежал маленький блокнотик, и она просто клала записку типа «Я больше не хочу этого» или что-то в этом роде,
– рассказал он.
По словам шеф-повара, в списке любимых блюд 94-летней королевы в те годы, что он пребывал в должности, были темный шоколад и дичь. Особенно, если дичь была местная – «будь то олень из Балморала или оленина из Сандрингема».