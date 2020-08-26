ЭТО НЕ ШУТКА ⟩ Студентам выплатят по 1600 евро за «активное безделье»

Университет изящных искусств в немецком Гамбурге выплатит трем счастливчикам стипендию в размере 1600 евро. Чтобы получить эти деньги, участникам программы нужно до 15 сентября написать письмо, в котором объяснить, почему их «активное безделье» является особенным. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на газету The Guardian.
В анкете участника есть четыре вопроса:
- Что вы хотите не делать?
- Как долго?
- Почему это важно?
- Вы – лучший кандидат, чтобы не делать это?
«Эта стипендия – не шутка, а серьезный эксперимент: как можно перевернуть с ног на голову общество, которое построено вокруг достижений и побед?» – утверждает один из основателей конкурса Фридрих фон Боррис.
По словам организаторов необычной стипендии, все заявки станут частью выставки, которая откроется в Гамбургском университете в ноябре этого года. Главной идеей мероприятия будет вопрос: «От чего я могу воздержаться, чтобы моя жизнь имела меньше негативных последствий для жизни других?»