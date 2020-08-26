ЭТО НЕ ШУТКА ⟩ Студентам выплатят по 1600 евро за «активное безделье»

«Эта стипендия – не шутка, а серьезный эксперимент: как можно перевернуть с ног на голову общество, которое построено вокруг достижений и побед?» – утверждает один из основателей конкурса Фридрих фон Боррис.

По словам организаторов необычной стипендии, все заявки станут частью выставки, которая откроется в Гамбургском университете в ноябре этого года. Главной идеей мероприятия будет вопрос: «От чего я могу воздержаться, чтобы моя жизнь имела меньше негативных последствий для жизни других?»