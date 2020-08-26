Ср, 26.08.2020
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ЭТО НЕ ШУТКА ⟩ Студентам выплатят по 1600 евро за «активное безделье»

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

Университет изящных искусств в немецком Гамбурге выплатит трем счастливчикам стипендию в размере 1600 евро. Чтобы получить эти деньги, участникам программы нужно до 15 сентября написать письмо, в котором объяснить, почему их «активное безделье» является особенным. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на газету The Guardian.

В анкете участника есть четыре вопроса:

  • Что вы хотите не делать?
  • Как долго?
  • Почему это важно?
  • Вы – лучший кандидат, чтобы не делать это?

«Эта стипендия – не шутка, а серьезный эксперимент: как можно перевернуть с ног на голову общество, которое построено вокруг достижений и побед?» – утверждает один из основателей конкурса Фридрих фон Боррис.

По словам организаторов необычной стипендии, все заявки станут частью выставки, которая откроется в Гамбургском университете в ноябре этого года. Главной идеей мероприятия будет вопрос: «От чего я могу воздержаться, чтобы моя жизнь имела меньше негативных последствий для жизни других?»

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