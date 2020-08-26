Ср, 26.08.2020
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ФОТО ДНЯ ⟩ Мужчина спас чайку, которая рыбачила с ним на протяжении 15 лет

Чайка

ФОТО: SCANPIX

Владелец судна для ловли омаров Джон Маковски из американского штата Мэн спас чайку по кличке Красный Глаз, которая прилетала к нему на лодку в течение последних 15 лет. Об этом сообщает издание «Сегодня».

Чайка навещала рыбака каждый раз, когда он выходил в море. Несколько месяцев назад птица повредила лапу. Понимая, что с такой травмой она не выживет, капитан Джон Маковски и его жена Дебби выловили ее и отвезли в Центр дикой природы. Мужчина же постоянно навещал своего «пернатого товарища» и приносил рыбу.

«Было очень, очень тяжело смотреть на Джона и на то, как он грустил. Я бы могла разрыдаться», – рассказывает жена Маковски.

Когда Красный Глаз поправился, американец выпустил ее на волю. Чайка продолжает навещать своего спасителя.

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