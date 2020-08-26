ФОТО ДНЯ ⟩ Мужчина спас чайку, которая рыбачила с ним на протяжении 15 лет

Чайка навещала рыбака каждый раз, когда он выходил в море. Несколько месяцев назад птица повредила лапу. Понимая, что с такой травмой она не выживет, капитан Джон Маковски и его жена Дебби выловили ее и отвезли в Центр дикой природы. Мужчина же постоянно навещал своего «пернатого товарища» и приносил рыбу.