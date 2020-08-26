ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новое классное развлечение для жителей Таллинна! Страна чудес и Алиса, которая вскружит вам голову

Квест: по следам Алисы ФОТО: claustrophobia

Мы решили пойти «По следам Алисы» в Таллинне на Пярнуском шоссе и сразу же попали в передрягу! Но нас предупредили, такая уж эта сказка. Здесь нужно быть готовыми ко всему, но и верить в прекрасное. Пожалуй, это самый романтический квест в Эстонии, а декорации в нем как будто живые! Там очень красиво и атмосфера внутри действительно впечатляет, ваши дети непременно будут в восторге и позабудут о жизненных неприятностях и даже о том, что скоро в школу. Вам за 60 минут удастся открыть двери, проверить свою интуицию и логику, а также попить чай с самой Алисой!

Квест: по следам Алисы ФОТО: claustrophobia

Хоть квест и позиционируется как сложный, в нем много приятных моментов, которые прекрасно формируют чувство командного духа. Каждый в какой-то момент сможет почувствовать себя главным героем, потому что именно ему удалось разгадать сложнейшую загадку и выйти на след Алисы. Дети от 8 лет допускаются сюда с родителями, а с 14 лет могут пройти квест самостоятельно. Главное - ничего не ломать и не бить, это, пожалуй, самые важные правила. Для тех, кто хочет чувствовать себя в безопасности, в комнате имеется красная кнопка, позволяющая моментально открыть дверь. Вообще она предусмотрена на случай чрезвычайной ситуации. Квест идеально подходит для 4 человек, мы играли впятером, но не чувствовали, что нас слишком много.

Квест: по следам Алисы ФОТО: claustrophobia

Описание квест-комнаты:

Уровень сложности: 4 из 5

Если ты решишь последовать за Алисой в Страну Чудес, то точно попадешь... в передрягу! Черный Король захватил власть и угрожает выпустить Бармаглота. Задачка не из простых — тебе предстоит спасти Белую Королеву, Страну Чудес и себя самого, конечно. Не медли — у тебя есть всего один час!