СМОТРИТЕ ВИДЕО ⟩ Главный хит этого лета: Максим Галкин потряс всех своими образами в рекламе Aliexpress

В Сети рекламный ролик распродажи на Aliexpress быстро стал набирать вирусную популярность. «Впереди у нас с AliExpress много нового, совместных задумок и образов. Для меня это сотрудничество стало настоящим творческим вызовом, несмотря на то, что это реклама», — признается сам Галкин, передает msn Новости.

Россияне не только признали кавер исключительно удачным, но и назвали это видео с Галкиным лучшей рекламой этого года: «Я в 3 часа ночи: распродажа на АлиЭкспресс, на АлиЭкспресс, только на АлиЭкспрес»; «Покойся с миром, кнопка повтора»; «Трейлер хороший, но что насчет полной версии?»; «Дизлайки ставят те, кому посылка не пришла».