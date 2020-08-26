ГАЛЕРЕЯ ⟩ Как будто в лучшем пабе Ирландии побывали: в Ласнамяэ состоялась самая грандиозная вечеринка района

Главным гостем церемонии открытия стал неповторимый GINTS, который порадовал публику своим необыкновенным голосом и хитами 80-х и 90-х, у него даже появилась своя поклонница в Ласнамяэ, которая так и хотела вырваться на сцену, чтобы еще ярче зажечь этим вечером! Во время выступления артиста на танцполе можно было встретить несколько поколений, которых объединяет любовь к золотым хитам.

И если в последние годы существования Zanzibarа на этом месте третий этаж был закрыт для публики, его открывали только в редких случаях для проведения праздничных торжеств - свадеб, выпускных, юбилеев. Теперь же третий этаж живет своей новой жизнью - есть выход на балкон, свой бар и кальянная зона, ради которой и приходит сюда молодежь.

И если в первые часы мероприятия публика еще вела себя довольно скромно, то к полуночи началось настоящее веселье и танцпол заполнили десятки танцоров диско. Коктейли и пиво лились рекой до самого утра! На вечеринке побывала и редакция портала Limon.ee!