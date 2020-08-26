ВИДЕО ⟩ Кристина Асмус красуется перед камерой в образе роковой брюнетки

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram сделала публикацию, которая в очередной раз разделила ее подписчиков на два лагеря. 32-летняя знаменитость выложила видеоролик, на котором красуется в образе роковой брюнетки.

Кристина Асмус в «боевом раскрасе» некоторое время вертится перед объективом камеры, а в завершении томно кладет себе палец в рот и делает губы «уточкой».

«Алиса любит себя», — неоднозначно написала в посте актриса.