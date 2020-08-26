Ср, 26.08.2020
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ВИДЕО ⟩ Кристина Асмус красуется перед камерой в образе роковой брюнетки

Кристина Асмус

ФОТО: Shutterstock

Звезда сериала «Интерны» очередной публикацией разделила подписчиков на два лагеря, пишет Пятый канал.

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram сделала публикацию, которая в очередной раз разделила ее подписчиков на два лагеря. 32-летняя знаменитость выложила видеоролик, на котором красуется в образе роковой брюнетки.

Кристина Асмус в «боевом раскрасе» некоторое время вертится перед объективом камеры, а в завершении томно кладет себе палец в рот и делает губы «уточкой».

«Алиса любит себя», — неоднозначно написала в посте актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алиса любит себя 🧜🏻‍♀️💎

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Мнения подписчиков разделились. Одним мини-сценка знаменитости пришлась по вкусу, а другим показалось, что видео имеет некоторый вульгарный оттенок.

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